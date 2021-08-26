В Харькове подростки избили мужчину
Происшествие произошло на площади Поэзии во время празднования Дня города.
Двое взрослых мужчин подошли к пьяной 14-летней девочке и предложили выпить, один из мужчин начал приставать к несовершеннолетней и даже усадил ее на свои колени.
Девушка обратилась к прохожим и просила у них помощи.
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Позже появилась подруга девушки, которая рассказала своим друзьям, что неизвестный мужчина подкатил к 14-летней подруге и те напали на него. В сети появилась информация, что нападавших было около 30 человек.
На место вызвали скорую и полицию.
К слову, 28-летнему "стрелку" вручили подозрение.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Так, парень возле ресторана по улице Ярослава Мудрого несколько раз выстрелил из автоматического оружия в воздух - прохожие вынуждены были бежать.
Подозрение мужчине вручили по с. 4 ст. 296. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
К слову, что стрельба прогремела в школе, первые детали.
А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.