К 30-летию независимости Украины в Харькове решили соорудить самый выской флагшток в стране и Европе

Известно, что монтаж Харьковского флагштока уже подходит к концу, передает "Первая столица".

Он установлен в парковой зоне вдоль Сергиевской площади.

Высота флагштока будет составлять 101 метр – это рекордная высота в Украине.

Кроме того, он ещё может стать самым высоким в Европе.

Сегодня лидер по высоте флагштока г. Хамина (Финляндия), его высота составляет 100 метров.

К слову, в Киеве прошлым летом опустили самый большой флаг Украины из-за того, что он порвался.

Об этом стало известно из сообщения жителей Киева в соцсетях.

"В столице порвался самый большой флаг в Украине. Как заявили коммунальщики, флаг начал рваться. То ли от ветра, то ли от качества материала – непонятно.

Со слов мэра Киева, флаг был установлен "силами меценатов" и обошёлся в 47 миллионов гривен. P. S. Видимо, для надёжности нужно было больше, больше миллионов!", - рассказал Андрей Квитковский на своей страничке в Фейсбуке.

Напомним, 19-летний вандал надругался над украинским флагом: умышленно разорвал и потоптался

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