К 30-летию независимости Украины в Харькове решили соорудить самый выской флагшток в стране и Европе
Известно, что монтаж Харьковского флагштока уже подходит к концу, передает "Первая столица".
Он установлен в парковой зоне вдоль Сергиевской площади.
Высота флагштока будет составлять 101 метр – это рекордная высота в Украине.
Кроме того, он ещё может стать самым высоким в Европе.
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Сегодня лидер по высоте флагштока г. Хамина (Финляндия), его высота составляет 100 метров.
К слову, в Киеве прошлым летом опустили самый большой флаг Украины из-за того, что он порвался.
Со слов мэра Киева, флаг был установлен "силами меценатов" и обошёлся в 47 миллионов гривен. P. S. Видимо, для надёжности нужно было больше, больше миллионов!", - рассказал Андрей Квитковский на своей страничке в Фейсбуке.
Напомним, 19-летний вандал надругался над украинским флагом: умышленно разорвал и потоптался
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