В Харькове нашли пропавшего мужчину

Волонтеры искали 51-летнего Олега Машкина, котоый еще 22 июля ушел из дома на просп. Григоренко в Слободском районе и исчез.

Мужчина собирался ехать в село Малиновка Чугуевского района.

В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили, что пропавшего в Харькове 51-летнего Олега Машкина нашли мертвым.

Все обстоятельста трагедии выясняются.

Напомним, под Харьковом пропали подростки.

Как сообщили в полиции, дети пропали 15 июля.

К правоохранителям обратилась жительница Изюма, которая рассказала, что ее 15-летний сын пропал и не отвечал на телефонные звонки.

Полицейские нашли подростка в Изюме - все это время он был у своего друга.

А в Красноградский отдел полиции обратился мужчина, заявивший о пропаже 14-летней воспитанницы. Девочка днем уехала кататься на велосипеде и не вернулась.

Школьницу нашли в Первомайском - девочка отправилась к своей бабушке.

Детей вернули домой и провели профилактическую беседу.

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