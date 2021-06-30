В Харькове произошла стрельба

На сайте полиции Харьковской области сообщили, что пострадавшего доставили в больницу с ранением шеи.

На улице Родниковой, что на Салтовке, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину из оружия.

Пострадавший в этот момент находился возле своего автомобиля.

В Харькове ввели спецоперацию "Сирена".

На месте работает следственная группа, сейчас проводится осмотр места ЧП. О состоянии пострадавшего на данный момент информации нет.

Напомним, в Харькове произошла перестрелка между двумя водителями

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки.

«Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя», — говорится в сообщении полиции.

Пострадавшего с ранением стопы доставили в больницу.

К слову, что стрельба прогремела в школе, первые детали.

А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.