В Харькове произошла стрельба
На сайте полиции Харьковской области сообщили, что пострадавшего доставили в больницу с ранением шеи.
На улице Родниковой, что на Салтовке, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину из оружия.
Пострадавший в этот момент находился возле своего автомобиля.
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На месте работает следственная группа, сейчас проводится осмотр места ЧП. О состоянии пострадавшего на данный момент информации нет.
Напомним, в Харькове произошла перестрелка между двумя водителями
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки.
«Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя», — говорится в сообщении полиции.
Пострадавшего с ранением стопы доставили в больницу.
К слову, что стрельба прогремела в школе, первые детали.
А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.