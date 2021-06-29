Необычное ДТП насмешило водителей, которые ехали мимо

На трассе Харьков-Симферополь произошло необычное ДТП с участием "ГАЗели", перевозившей мясную продукцию. Инцидент произошел 26 июня, из-за ДТП на трассе было затрудненно движение и образовались небольшие пробки.

Фото выложили в Facebook очевидцы.

По предварительным данным известно, что " ГАЗель" врезалась в фуру. Из-за механических повреждений, которые получила "ГАЗель", ее груз рассыпался на трассу. В результате автомобили проезжали по дороге, усыпанной колбасами, сосисками и филе. Ротозеи также быстро набежали.

"И смех, и грех. На харьковской трассе под Мелитополем ГАЗель попала в ДТП. Похоже на то, что пострадавших нет. Но вся проезжая часть усыпана колбасами, куриными филе и прочей мясной продукцией. Много и ротозеев. Надеюсь остановились, чтобы узнать, есть ли пострадавшие, а не собирать/воровать бакалею", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что такие курьезные ДТП происходят не часто. Чаще ДТП заканчиваются трагично.

Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек.

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