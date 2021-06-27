В Харькове избили иностранца

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции региона.

На 23-летнего гражданина Марокко напали ночью.

Пострадавший рассказал, что приехал на машине товарища домой, а когда вышел из авто, к нему подошли трое мужчин.

Они начали избивать парня кулаками по голове и требовать у него сумку.

Нападавшие отобрали сумку, в которой находились 15 тысяч гривен, мобильный телефон, наушники, ключи и документы.

Следователи открыли уголовное производство за разбой (ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что на харьковском рынке поймали вора

Об инциденте сообщили очевидцы, произошло это на Центральном рынке Харькова.

Пока ждали полицию, преступник попытался освободиться и достал нож, за что получил кулаками.

В соцсетях сообщили, что преступник пойман.

К слову, вор открыл охоту на пассажиров киевской маршрутки и пожалел: "Положили на траву и..."

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

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