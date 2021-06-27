В Харькове избили иностранца
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции региона.
На 23-летнего гражданина Марокко напали ночью.
Пострадавший рассказал, что приехал на машине товарища домой, а когда вышел из авто, к нему подошли трое мужчин.
Они начали избивать парня кулаками по голове и требовать у него сумку.
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Нападавшие отобрали сумку, в которой находились 15 тысяч гривен, мобильный телефон, наушники, ключи и документы.
Следователи открыли уголовное производство за разбой (ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, что на харьковском рынке поймали вора
Об инциденте сообщили очевидцы, произошло это на Центральном рынке Харькова.
Пока ждали полицию, преступник попытался освободиться и достал нож, за что получил кулаками.
В соцсетях сообщили, что преступник пойман.
К слову, вор открыл охоту на пассажиров киевской маршрутки и пожалел: "Положили на траву и..."
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.