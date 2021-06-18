Пара харьковчан сняли цепь, которой они были скованны более четырех месяцев
Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сообщила, что Александр Кудлай и Виктория Пустовитова прожили таким образом 123 дня, что признано рекордом Украины.
Известно, что после испытания цепью пара решила расстаться.
"Мы просто очень разные, ни в чем не понимаем друг друга" - сказал Александр.
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Крме того мы писали ранее, что пара из Харькова, которая в День святого Валентина приковала друг к другу цепью, решила расширить свой коллектив и пригласила к себе персонального тренера.
Ознакомившись со всеми медицинскими показаниями, тренер Наташа решила, что ей нужно поближе познакомиться с жизнью скованных молодых людей.
И только после этого давать рекомендации по питанию и физической активности.
"По пути к спортивной карьере, мы с Викой отсеяли около десяти псевдо-тренеров с их упражнениями-убийцами. И теперь хотим познакомить вас с нашим персональным тренером Натальей", – отметили в посте влюбленные.
Напомним, что харьковчане обратились к власти из-за назревающей мусорной катастрофы.
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео.
Кроме того Politeka писала , что рекорд скованной цепью харьковской пары оказался под угрозой, видео