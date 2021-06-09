В Харькове на железнодорожном мосту 13-летнюю девочку ударило током

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Так, девочка в компании своих четырех друзей вылезла на конструкцию ж/д моста высотой 8 метров.

Девочка случайно коснулась рукой линии электропередач - ее ударило током и она упала с моста, ребенок погиб на месте.

По прибытию медики лишь констатировали смерть девочки.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Ранее мы писали о том, что страшное происшествие произошло на ж/д станции в Киеве

Так, на железнодорожной станции «Караваевы дачи» мужчину зажало между платформой и вагоном поездом.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

С помощью специального инструмента спасатели достали тело мужчины и передали его медикам, к сожалению, спасти человека не удалось, он погиб.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".

Как сообщала Politeka, жуткая авария произошла под Киевом, кадры: "Не доехал до больницы".

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