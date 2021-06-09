В Харькове на железнодорожном мосту 13-летнюю девочку ударило током
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Так, девочка в компании своих четырех друзей вылезла на конструкцию ж/д моста высотой 8 метров.
Девочка случайно коснулась рукой линии электропередач - ее ударило током и она упала с моста, ребенок погиб на месте.
По прибытию медики лишь констатировали смерть девочки.
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Ранее мы писали о том, что страшное происшествие произошло на ж/д станции в Киеве
Так, на железнодорожной станции «Караваевы дачи» мужчину зажало между платформой и вагоном поездом.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
С помощью специального инструмента спасатели достали тело мужчины и передали его медикам, к сожалению, спасти человека не удалось, он погиб.
Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".
Как сообщала Politeka, жуткая авария произошла под Киевом, кадры: "Не доехал до больницы".
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