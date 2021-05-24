В Харькове пьяные пассажиры разнесли трамвай

Двое пьяных мужчин устроили погром в трамвае, сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".

Неадекваты сели не в свой трамвай и когда приехали не по назначению, начали громить окна, бросаться с кулаками на женщину-водителя. Кондуктор вызвала полицию, но хулиганы успели убежать.

"Дикий треш на Плехановской: двое бухих отморозков заплатили по 6 гривен и прослушали, что трамвай идёт до Новожаново", - говорится в сообщении.