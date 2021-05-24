В Харькове пьяные пассажиры разнесли трамвай
Двое пьяных мужчин устроили погром в трамвае, сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".
Неадекваты сели не в свой трамвай и когда приехали не по назначению, начали громить окна, бросаться с кулаками на женщину-водителя. Кондуктор вызвала полицию, но хулиганы успели убежать.
"Дикий треш на Плехановской: двое бухих отморозков заплатили по 6 гривен и прослушали, что трамвай идёт до Новожаново", - говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что в Харькове произошла утечка газа - более 20 домов на 5 дней остались без голубого топлива.
Об этом сообщили в “Харьковгоргазе”.
Утечка газа произошла 24 мая на газопроводе в Киевском районе города.
С 24 по 28 мая временно прекратят газоснабжение в 28 домах по улицам Метростроителей, Гвардейцев-Широнинцев, Дружбы Народов и Ужвий.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.