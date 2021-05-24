В Харькове произошел прорыв в центре города

Об этом сообщил телеграмм-канал "Веха".

По словам очевидцев, новый источник образовался на проспекте Независимости.

"Харькове открылся (замироточил) новый фонтан/источник на проспекте Независимости", - пишут авторы.

Популярные статьи сейчас

Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»

Масштабное ДТП на выезде из Киева: взрыв привел к жертвам, кадры трагедии

Жена "Холостяка" Добрынина неожиданно высказалась о финале сезона с Заливако: "Это все выглядит..."

Судья "Голосу країни" Монатик живет посреди поля, как выглядит дом: "Оценивается в 75 - 100 тысяч долларов"

Украинские студенты разбились в ДТП, последние снимки влюбленных: "Были счастливы вместе"
Показать еще

Официальная информация уточняется.

Ранее мы писали, что в Харькове произошла утечка газа - более 20 домов на 5 дней остались без голубого топлива.

Об этом сообщили в “Харьковгоргазе”.

Утечка газа произошла 24 мая на газопроводе в Киевском районе города.

С 24 по 28 мая временно прекратят газоснабжение в 28 домах по улицам Метростроителей, Гвардейцев-Широнинцев, Дружбы Народов и Ужвий.

газ, газовая плита, подорожание газа, кухня

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.