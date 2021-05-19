Трое пьяных мужчин утроили драку в супермаркете Харьковщины

Охранник сделал посетителям замечание за неправомерное поведение, Возник конфликт, переросший в драку, сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

Так, трое нетрезвых мужчин возрастом 23 и 28 лет (третий устанавливается) избили двух охранников возрастом 38 и 34 года, а также 52-летнего покупателя.

По фактам причинения телесных повреждений полицейские открыли три уголовных производства по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

После экспертиз и следственных действий материалы производств направят в Чугуевскую окружную прокуратуру.

Свидетелей драки просят обратиться в Чугуевское районное управление полиции, по телефонам: (05746) 2-20-13 или на спецлинию 102.

Кроме того мы писали, что харьковчанка и ее дети публично выбросили украинские паспорта.

Инцидент произошел после того, как они получили отказ вылететь в Стамбул. Почему женщина получила отказ - пока неизвестно.

Женщина сообщила, что билеты пришлось покупать два раза, но не помогло.

"Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства", – сообщила женщина, не уточнив причины отказа.

Дети повторили "подвиг" матери.

"Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу", – сказали дети и выбросили паспорта куда-то в сторону.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.