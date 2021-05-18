В Харькове взорвут еще одну часть элеватора
От старого элеватора в районе Южного вокзала почти ничего не осталось.
"Первый раз был не очень удачным. Из-за отсутствия плана здания подрывники не смогли все верно просчитать, поэтому частично сооружение разбирали с помощью техники. По планам застройщика новый дом здесь начнут возводить через месяц, до этого на участке должны взорвать еще одно большое здание", - об этом идет речь в сюжете портала "Объектив".
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Напомним, что в Харькове демонтировали заброшенный элеватор в районе Южного вокзала.
Перед подрывом движение транспорта и пешеходов возле элеватора запретили, на месте присутствовали полицейские, спасатели и работники коммунальных служб.
На месте элеватора планируют построить жилой микрорайон.
"Ушла эпоха", - пишут в сети.
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Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.