В харьковской подземке произошло ЧП на станции "Центральный рынок"

В пресс-службе КП "Харьковский метрополитен" сообщили, что утром пассажир упал с платформы на рельсы.

Сотрудники станции оперативно сняли напряжение с контактного рельса и помогли мужчине подняться на платформу.

К счастью, он не пострадал.

На движение поездов ЧП не повлияло.

По предварительным данным, мужчина оступился.

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На месте элеватора планируют построить жилой микрорайон.

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