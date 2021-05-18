В харьковской подземке произошло ЧП на станции "Центральный рынок"
В пресс-службе КП "Харьковский метрополитен" сообщили, что утром пассажир упал с платформы на рельсы.
Сотрудники станции оперативно сняли напряжение с контактного рельса и помогли мужчине подняться на платформу.
К счастью, он не пострадал.
На движение поездов ЧП не повлияло.
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По предварительным данным, мужчина оступился.
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