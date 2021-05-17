В Харькове двое мужчин ограбили пункт обмена валют - они забрали 1 млн 600 тыс грн

Ограбление произошло еще в апреле , двое мужчин напали на пункт обмена валют на проспекте Героев Сталинграда, сообщает прокуратура Харьковщины.

Мужчина подождал, пока сотрудница пункта закрывала дверь, затем он затолкал ее внутрь и ударил в лицо.

Злоумышленник начал угрожать и забрал деньги из кассы, сообщник в это время стоял “на шухере”.

17 мая мужчинам сообщили о подозрении. Если суд признает их виновными, то лишит свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

К слову, в Харьковской области за сутки 10 человек умерли от ковида

Об этом говорится в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

"Всего с начала эпидемии в Харьковской области зарегистрировано 3050 летальных случаев, связанных с коронавирусом", - сказано в отчете.

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