В Харькове двое мужчин ограбили пункт обмена валют - они забрали 1 млн 600 тыс грн
Ограбление произошло еще в апреле , двое мужчин напали на пункт обмена валют на проспекте Героев Сталинграда, сообщает прокуратура Харьковщины.
Мужчина подождал, пока сотрудница пункта закрывала дверь, затем он затолкал ее внутрь и ударил в лицо.
Злоумышленник начал угрожать и забрал деньги из кассы, сообщник в это время стоял “на шухере”.
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17 мая мужчинам сообщили о подозрении. Если суд признает их виновными, то лишит свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
К слову, в Харьковской области за сутки 10 человек умерли от ковида
Об этом говорится в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.
"Всего с начала эпидемии в Харьковской области зарегистрировано 3050 летальных случаев, связанных с коронавирусом", - сказано в отчете.
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