В Харьковской области за сутки 10 человек умерли от ковида

Об этом говорится в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

"Всего с начала эпидемии в Харьковской области зарегистрировано 3050 летальных случаев, связанных с коронавирусом", - сказано в отчете.

Ранее мы писали, что под Харьковом люди взялись убирать реку Уду, где накопились горы мусора.

Кадрами поделились на Facebook-странице "ХС Харьков".

"В сел. Бабаи сейчас проходит уборку реки Уды, которая была завалена мусором и отходами, собралось много активистов, эковолонтеров и просто неравнодушных харьковчан", - писали авторы публикации.

Следующий субботник заланировали на 22 мая.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.