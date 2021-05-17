В Харькове ночью произошла авария

Сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля "ВАЗ-2108 двигался по улице Библика и не уступил дорогу Chevrolet", которая ехала по проспекту Архитектора Алешина - произошло столкновение.

В больницу были доставлены 20-летний водитель и 16-летняя пассажирка ВАЗа. Парень госпитализирован, девушку после осмотра отпустили домой.

Официальная информация ДТП устанавливается.

Ранее мы писали, что в Харькове демонтировали заброшенный элеватор в районе Южного вокзала.

Перед подрывом движение транспорта и пешеходов возле элеватора запретили, на месте присутствовали полицейские, спасатели и работники коммунальных служб.

На месте элеватора планируют построить жилой микрорайон.

"Ушла эпоха", - пишут в сети.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.