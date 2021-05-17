В Харькове патрульные задержали на Салтовке "подозрительного" мужчину
Мужчина вел себя подозрительно и постоянно оглядывался, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
«Заметив правоохранителей, гражданин достал из кармана нож и бросился бежать. Патрульные сразу догнали и задержали гражданина. Во время общения он сообщил, что имеет с собой свертки с наркотиками, которые распространяет через так называемые "закладки".
Также мужчина неоднократно предлагал правоохранителям взятку в сумме 1000 долларов США за не привлечение к ответственности», - рассказали в полиции.
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