В Харькове патрульные задержали на Салтовке "подозрительного" мужчину

Мужчина вел себя подозрительно и постоянно оглядывался, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

«Заметив правоохранителей, гражданин достал из кармана нож и бросился бежать. Патрульные сразу догнали и задержали гражданина. Во время общения он сообщил, что имеет с собой свертки с наркотиками, которые распространяет через так называемые "закладки".

Также мужчина неоднократно предлагал правоохранителям взятку в сумме 1000 долларов США за не привлечение к ответственности», - рассказали в полиции.

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Перед подрывом движение транспорта и пешеходов возле элеватора запретили, на месте присутствовали полицейские, спасатели и работники коммунальных служб.

На месте элеватора планируют построить жилой микрорайон.

"Ушла эпоха", - пишут в сети.

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