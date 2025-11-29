Представники громади наголосили, що підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області спрямоване на підтримку роботи мереж.

Підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області набуде чинності з початку 2026 року, повідомив міський виконавчий комітет, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили після аналізу витрат і необхідності забезпечити стабільне функціонування місцевих систем водопостачання.

Нові тарифи передбачають оплату 34,14 грн за куб поданої води та 62,76 грн за відведення. Попередні показники становили 21,30 грн та 45,00 грн, тому зміна буде відчутною для домогосподарств. Основний тиск на фінанси створює електроенергія, яка формує значну частку собівартості.

Останнє підвищення для населення проводилося у серпні 2023 року, а для установ — у квітні 2025-го. Міська рада Хмельницького зберегла однаковий підхід до розрахунків абсолютно для всіх категорій споживачів.

Представники громади наголосили, що підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області спрямоване на підтримку роботи мереж і гарантування стабільних послуг. Фахівці радять врахувати оновлені дані під час планування витрат на рік.

Крім того, про подібну ситуацію повідомляли також і в сусідній Рівненській області.

З 1 листопада 2025 року мешканці там сплачують 35,57 гривень за куб води та 61,45 за водовідведення. Загальна сума за послуги становитиме 97,02 за кубометр. У рішенні також зазначено, що з новорічного періоду тарифи знову зростуть.

Від 1 січня 2026 року ціна води становитиме 36,42 гривень за кубометр, а водовідведення — 63,30. Підсумкова вартість досягне 99,72 за кубометр. Окремо визначено абонентську плату для українців — 24,07 кожного місяця.

