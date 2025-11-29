Дефіцит продуктів у Київській області створює передумови для подорожчання капусти.

Дефіцит продуктів у Київській області вже помітний на ринку капусти, повідомляють аграрні експерти, повідомляє Politeka.

Основні причини — несприятливі погодні умови цього сезону та слабка інфраструктура для зберігання овочів, що ускладнює їх довготривале збереження.

Аграрний аналітик Іван Петров зазначає, що значна частина врожаю не відповідає стандартам тривалого зберігання. Через це обсяг продукції, здатної залишатися свіжою до весни, обмежений, формуючи дефіцит продуктів у Київській області та створюючи передумови для подорожчання капусти.

Фермери намагалися компенсувати нестачу, розширюючи посівні площі після високих цін минулого року. Проте проблеми із зберіганням і транспортуванням зменшили ефект від цих заходів. Експерти прогнозують, що в зимовий і весняний періоди ціни на овоч можуть продовжувати зростати, особливо у пікові моменти сезону.

Ринок капусти демонструє циклічний характер: підвищення цін стимулює фермерів нарощувати виробництво, що наступного сезону призводить до зниження вартості. У періоди низьких доходів виробники скорочують площі посівів, і дефіцит продукції знову стає відчутним.

Спеціалісти підкреслюють, що стабільність ринку можлива лише за умови модернізації технологій вирощування та розвитку овочесховищ. Крім того, важливу роль відіграє організація логістики та контроль якості продукції. Місцевим жителям радять планувати закупівлі заздалегідь, стежити за динамікою цін і обирати перевірених постачальників, щоб уникнути проблем із придбанням капусти у пікові періоди.

Джерело: EastFruit.

