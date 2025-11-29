Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області продовжує надходити, підтримуючи переселенців і місцевих жителів, які постраждали внаслідок бойових дій, повідомляє Politeka.

Програму реалізує Mercy Corps і вона охоплює родини, фермерів та домогосподарства, що втратили ресурси або тимчасово призупинили діяльність. В межах ініціативи надають продуктові набори, гігієнічні комплекти, побутові пакети та грошові гранти для відновлення повсякденного життя.

Особливу увагу приділено аграрному сектору. Учасники отримують консультації, обладнання та підтримку для відновлення виробництва. Фонд «Підтримка Агро» співпрацює з громадами, підприємцями та малими господарствами, фокусуючись на тих, хто зазнав найбільших економічних збитків.

Перевагу надають переселенцям, жінкам-фермеркам і власникам невеликих підприємств. Отримані ресурси дозволяють придбати техніку, відновити земельні ділянки та стабілізувати виробничі процеси. Це сприяє відновленню місцевої економіки та поверненню людей до самостійності.

Попри тимчасову паузу у прийомі заявок за окремими напрямами, програма продовжує працювати з іншими категоріями, розширюючи можливості для охочих отримати підтримку.

Таким чином, гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області залишається ключовим механізмом підтримки, допомагаючи родинам і аграріям відновлювати діяльність після кризи та планувати подальший розвиток.

Крім того, у Чернігівській області люди також мають можливість отримати грошову допомогу. Право на неї мають громадяни, у яких середньомісячний сукупний дохід за останні шість місяців не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

