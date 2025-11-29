Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області дозволяє покривати витрати на продукти, ліки, транспорт та інші потреби.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області призначена для людей старшого віку, яким необхідна підтримка під час зимового періоду, про що повідомляє Politeka.

У межах ініціативи «Тепла зима» заплановано одноразовий платіж, що дозволяє покривати ключові витрати в холодну пору. Йдеться про придбання теплого одягу, взуття, оплату комунальних послуг та інші повсякденні потреби.

Уряд підготував проєкт постанови, що регулює порядок отримання фінансової підтримки для різних соціальних груп. Документ вводить автоматичне нарахування коштів, аби громадянам не доводилося звертатися до установ і чекати в чергах. Подібна практика вже довела ефективність минулого року, коли мешканці області використовували виплати для закупівлі необхідних товарів у сезон холодів.

Програмою передбачено допомогу для дітей із малозабезпечених сімей, неповнолітніх під опікою, сиріт, підлітків з інвалідністю, а також родин переселенців. Окрема категорія — дорослі, які мають інвалідність І групи серед ВПО чи є самотніми літніми людьми. Усі вони отримують кошти автоматично на соціальний рахунок або «Дія.Картку».

Розмір виплати становить 6 500 гривень. Користуватися нею можна протягом 180 днів із моменту зарахування. Невикористаний залишок після завершення цього терміну повертається до бюджету.

Додатково грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області дозволяє покривати витрати на продукти, ліки, транспорт та інші потреби, що забезпечують стабільність і комфорт людей похилого віку під час холодної пори року.

