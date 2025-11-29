Першочергове право на безкоштовне житло для ВПО у Київській області мають кілька категорій.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області доступне для переселенців та їхніх родин завдяки фонду, який формують місцеві ради або уповноважені структури, повідомляє Politeka.

За інформацією сервісу «Дія», тимчасове помешкання надають за місцем фактичного перебування строком до року. Якщо родина або окрема особа не може забезпечити себе іншим варіантом, період користування продовжують. Такий підхід дозволяє підтримати людей, які потребують стабільних умов після вимушеного переїзду.

Житлова норма визначена чітко — не менше шести квадратних метрів на кожного члена сім’ї. Розподіл здійснюють за бальною системою, що враховує індивідуальні обставини заявників та дозволяє об’єктивно оцінити рівень потреби.

Першочергове право на безкоштовне житло для ВПО у Київській області мають родини з дітьми, багатодітні домогосподарства, вагітні жінки, люди з інвалідністю, особи, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиї помешкання зазнали руйнувань під час бойових дій.

Щоб потрапити до списку тих, хто потребує тимчасового розміщення, заявники звертаються до ЦНАПу, виконавчого органу громади або районної адміністрації. Після подання необхідних документів відкривають індивідуальну справу та присвоюють номер, за яким здійснюється подальший супровід.

У пакет входять копії паспортів, підтвердження громадянства, довідка переселенця, документи про родинні зв’язки, ідентифікаційний код та підтвердження пріоритетного статусу, якщо він наявний. У разі втрати або пошкодження житла факт можуть підтвердити члени домогосподарства відповідною заявою.

Відмову можливо отримати лише через неповний перелік матеріалів або недостовірні дані. У такій ситуації переселенці мають право звернутися до суду для перегляду рішення.

