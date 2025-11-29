Підвищення тарифів на воду в Сумській області має забезпечити стабільність роботи мереж і створити умови для розвитку місцевої інфраструктури.

Підвищення тарифів на воду в Сумській області оголосили у Конотопі, де місцеве підприємство ВУВКГ повідомило про намір переглянути оплату за централізовані послуги, повідомляє Politeka.

За даними установи, проєкт змін охоплює подачу та відведення ресурсу і набуде чинності після завершення громадського обговорення. Причиною перегляду називають зростання вартості матеріалів, енергії, податкових платежів та залучених сервісів, а також потребу оновлення мереж.

Запропонований тариф передбачає, що кубометр води оцінюватиметься у 43,18 грн замість 36,12, а відведення — 48,85 грн при попередній ціні 43,02. Представники підприємства просять мешканців подавати пропозиції чи зауваження до 27 листопада. Листи приймають у Конотопі на проспекті Степана Бандери, 31 або електронною поштою.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на воду в Сумській області має забезпечити стабільність роботи мереж і створити умови для розвитку місцевої інфраструктури. За їхніми словами, коригування необхідне для гарантування якісного обслуговування та уникнення аварій.

Паралельно у регіоні дорожчає продукція повсякденного попиту. Найбільш помітні зміни стосуються круп, молочних позицій та овочів. Наприклад, гречка зросла приблизно до 42 гривень за кілограм порівняно з жовтневим рівнем 41 грн. Така динаміка змушує мешканців уважніше планувати витрати та стежити за акціями в магазинах.

З урахуванням ситуації експерти радять контролювати споживання, аналізувати розцінки у різних торговельних точках та за можливості переходити на економні режими використання ресурсів. Це допоможе зменшити навантаження на бюджет і краще адаптуватися до нових умов.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.