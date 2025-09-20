Робота для пенсіонерів у Львові охоплює кухонне обслуговування, логістику та транспорт.

Робота для пенсіонерів у Львові дозволяє пенсіонерам залишатися активними та отримувати дохід, повідомляє Politeka.

Платформа work.ua пропонує різні позиції для людей із досвідом і без нього, що дає змогу обирати підходящі умови праці.

Так, кафе «Язиката Теща» на проспекті Свободи потребує працівницю для миття посуду. Заробітна плата становить 12 000 гривень, додатково передбачені бонуси та харчування. Графік змінний – три дні через три, із 08:00 до 20:00. Серед завдань – прибирання кухні і зали, миття посуду та інвентарю.

Мережа «Сільпо» пропонує вакансію вантажника з оплатою від 25 200 до 35 800 гривень залежно від зміни. Переваги – офіційне працевлаштування, корпоративні бонуси, безкоштовне таксі після роботи та знижки на товари. Обов’язки включають прийом вантажів, розвантаження, сортування продукції та підтримку порядку на складі. Пропозиція розрахована на студентів, пенсіонерів та осіб з інвалідністю.

Компанія Rom LTD запрошує водіїв категорій С або С1 для доставки металочерепиці й профнастилу. Необхідний мінімум рік практичного досвіду. Робота передбачає перевезення вантажів автомобілями МАЗ або МАН із причепом по Західній Україні. Заробітна плата – 30 000–36 000 гривень із можливістю премій.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові охоплює кухонне обслуговування, логістику та транспорт, забезпечує стабільний дохід, соціальні гарантії і дозволяє залишатися активними після виходу на пенсію.

