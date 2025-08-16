Графік відключення газу на Прикарпатті з 19 по 21 серпня дозволить споживачам заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Графік відключення газу на Прикарпатті з 19 по 21 серпня охопить понад два десятки населених пунктів, повідомляє Politeka.

Інформацію надають у Бурштинській міській раді та Верхнянській громаді.

Причина – ремонтно-профілактичні заходи з підготовки газотранспортної системи до роботи в осінньо-зимовий період 2025–2026 років.

З 08:00 19 серпня до 16:00 21 числа без газопостачання залишаться мешканці Бурштина, Вигівки, Дем’янова, Куничів, Насташиного, Нового Мартинова, Старого Мартинова, Тенетників, Різдв’яного, Бовшева, Задністрянська, Демешківців, Німшина, Поплавників, Придністров’я, Більшівців, Загір’я, Кукільників, Хохонова, Дитятина, Яблунева та Набережної.

Жителів просять на період виконання робіт перекрити крани перед газовими приладами.

Окремо повідомляється про відключення у селах Верхнянської громади. У Негівцях та Гуменові 363 абоненти залишаться без газу через випробування газопроводу.

Подачу припинять о 08:00 19 серпня, а відновлення заплановане до 17:00 наступного дня, 20 числа.

За інформацією місцевої влади, такі заходи є необхідними для забезпечення безпечної та стабільної роботи системи у холодний сезон. Графік відключення газу на Прикарпатті з 19 по 21 серпня дозволить споживачам заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей і спланувати користування побутовими приладами.

