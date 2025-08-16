Грошова допомога у Кривому Розі призначена для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах і відповідає певним критеріям.

Вимушені переселенці, які зараз винаймають житло у Кривому Розі та районі, можуть скористатися програмою благодійного фонду і отримати грошову допомогу, повідомляє Politeka.

Як інформують у Зеленодольській територіальній громаді, грошова допомога у Кривому Розі від благодійного фонду «Карітас» надається родинам, які винаймають житло у місті та районі, якщо вони відповідають визначеним умовам.

Це можуть бути люди, що приїхали з тимчасово окупованих територій або з місцевостей, де тривають бойові дії, причому зробили це не пізніше, ніж 30 днів тому. Також грошова допомога у Кривому Розі надається тим, хто змушений був залишити школи чи дитячі садки, де тимчасово проживав, через підготовку приміщень до нового навчального року.

Окрема категорія - мешканці гуртожитків. Фінансова підтримка розрахована на шість місяців, що дає родинам час на адаптацію та пошук стабільного джерела доходу.

До основних категорій вразливих осіб, які можуть претендувати на виплати, належать вагітні жінки та матері, що годують немовлят до трьох років, багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми, самотні батьки та опікуни, люди з інвалідністю першої або другої групи, важкохворі, а також одинокі літні люди віком від шістдесяти років.

Для отримання консультацій та уточнення необхідних документів можна телефонувати за номерами 067-280-94-59 або 067-454-27-22 у будні з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, що окремо від цього, внутрішньо переміщені особи в Україні мають право на державну субсидію для оренди житла, якщо витрати на нього перевищують двадцять відсотків їхнього загального доходу.

Програма передбачає компенсацію частини вартості оренди, і скористатися нею може кожен переселенець, який відповідає встановленим вимогам.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.