У Черкасах. продовжують надавати гуманітарну допомогу для пенсіонерів, тому розповідаємо, що про це варто знати.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Черкасах надається завдяки зусиллям волонтерів і спеціалізованих екіпажів Червоного Хреста, повідомляє Politeka.

Як йдеться на Фейсбук-сторінці голови організації, гуманітарна допомога для пенсіонерів в Черкасах реалізується у межах роботи «Загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України». Ці команди щодня виїжджають на виклики, щоб підтримати людей у складних життєвих обставинах.

Програма зосереджена на підтримці тих, хто втратив можливість самостійно пересуватись через хвороби, травми чи вік. Організація надає послугу безкоштовного перевезення, що стала справжнім полегшенням для сімей, які не можуть забезпечити родичу належний транспорт до лікарні чи на обстеження.

Ця гуманітарна допомога для пенсіонерів в Черкасах передбачає комфортне та безпечне перевезення маломобільних людей. Причини можуть бути різні, від серйозних медичних діагнозів до побутових обмежень, які унеможливлюють самостійні поїздки.

Волонтери працюють за чіткими стандартами. Завдяки їхній підготовці та сучасному обладнанню у транспорті можна без ризику доставити людину з лікарні додому, супроводити на обстеження, процедури або ж у разі потреби організувати міжміське перевезення для лікування в іншому регіоні.

Окрім цього, осіб з обмеженими можливостями можуть доставити і до соціального закладу за потреби. Серед завдань, які виконують екіпажі, є: доставка пацієнта з лікарні додому після виписки; супровід на медичні огляди, діагностику чи лікувальні процедури; транспортування до спеціалізованих установ, зокрема і за межами області.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.