У столиці та області стартував новий етап гуманітарної допомоги для пенсіонерів, тому розповідаємо про це детальніше.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається благодійною організацією "Парк Перемоги", яка вже оголосила про прийом заявок, повідомляє Politeka.

Організатори зазначають, що заявки можна подати онлайн. Варто лише заповнити коротку форму за посиланням і вказати необхідні дані. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у вигляді продуктів буде доставлятися поштою.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та сімей військовослужбовців цього разу має чіткі критерії. Підтримку зможуть отримати родини, які мешкають у Києві або області, а пріоритет надається тим, хто виховує дітей.

У центрі уваги також залишаються літні люди. У цей непростий час, коли ціни на продовольство постійно зростають, а ресурси у багатьох вичерпуються, навіть звичайний набір базових товарів може дати відчуття полегшення й турботи.

Інша важлива ініціатива, яка діє паралельно, стосується грошової підтримки. Йдеться про виплати в червні 2025 року від міжнародних партнерів, зпкрема ООН. Гроші можуть отримати як переселенці, так і ті, хто повернувся додому після тимчасового виїзду. Але є певні умови.

Наприклад, родина має бути малозабезпеченою або належати до вразливих категорій. Якщо в родині є лише один з батьків із дітьми або особи похилого віку, а також люди з інвалідністю чи хронічними хворобами — це дає право подати заявку.

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