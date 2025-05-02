Київські пенсіонери можуть отримати 10 виплат одразу, хто має право на допомогу.

Деякі пенсіонери у Києві та області можуть отримати одноразову допомогу, рівну десятикратному розміру своєї місячної виплати, передає Politeka.

Про це стало відомо завдяки положенню законів України "Про пенсійне забезпечення " та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Право на цю додаткову допомогу мають педагогічні працівники, які:

займали посади, що дають право на пенсію за вислугою років;

виходять на відпочинок за віком;

мають необхідний страховий стаж – не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Де мали працювати кияни:

загальноосвітні школи, військові навчальні заклади, музичні та мистецькі школи;

ПТУ та вузи І–ІІ рівнів акредитації;

дитячі садки всіх форм власності;

позашкільні заклади, логопедичні пункти, школи-клініки;

дитячі будинки, приймачі-розподільники, установи виховного типу;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати та інші освітні структури

Розмір виплати визначається за станом на день призначення пенсії.

Допомога є разовою і надається один раз у житті.

Якщо ви чи ваші родичі працювали в освітній сфері та плануєте вихід на заслужену відпустку — не проґавте шанс скористатися цим правом.

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