Деякі пенсіонери у Києві та області можуть отримати одноразову допомогу, рівну десятикратному розміру своєї місячної виплати, передає Politeka.
Про це стало відомо завдяки положенню законів України "Про пенсійне забезпечення " та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Право на цю додаткову допомогу мають педагогічні працівники, які:
займали посади, що дають право на пенсію за вислугою років;
виходять на відпочинок за віком;
мають необхідний страховий стаж – не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.
Де мали працювати кияни:
загальноосвітні школи, військові навчальні заклади, музичні та мистецькі школи;
ПТУ та вузи І–ІІ рівнів акредитації;
дитячі садки всіх форм власності;
позашкільні заклади, логопедичні пункти, школи-клініки;
дитячі будинки, приймачі-розподільники, установи виховного типу;
міжшкільні навчально-виробничі комбінати та інші освітні структури
Розмір виплати визначається за станом на день призначення пенсії.
Допомога є разовою і надається один раз у житті.
Якщо ви чи ваші родичі працювали в освітній сфері та плануєте вихід на заслужену відпустку — не проґавте шанс скористатися цим правом.
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