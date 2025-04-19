Робота в Одесі передбачає достойну оплату на найбільш затребувані професії в квітні 2025 року.

Найбільш затребувані професії можуть достойно оплачуватися, більше того, робота в Одесі знайдеться для всіх бажаючих, повідомляє Politeka.

Наразі все більше компаній шукають нових співробітників, навіть без досвіду, а натомість пропонують гідні умови, гнучкий графік та стабільну зарплату.

За даними сайту Work.ua, найбільш затребувані професії охоплюють цілу низку галузей. Робота в Одесі знайдеться від харчової та легкої промисловості до медицини та готельно-ресторанного бізнесу.

Причому роботодавці дедалі частіше пропонують варіанти з офіційним оформленням, соціальним пакетом і, що важливо, дояльним ставленням.

Одна з актуальних пропозицій - кухар-універсал у відому мережу пивоварень-ресторанів. Вимоги стандартні: досвід, відповідальність, бажання працювати у команді. Натомість, обіцяють стабільну зарплату до 27 тисяч гривень, кар’єрне зростання і навіть безкоштовна розвозка додому. Гроші тут платять двічі на місяць, без затримок.

Ще одна «гаряча» вакансія - менеджер з продажу. Тут ставка плюс відсоток, тож сума на руки може сягати 40 тисяч гривень. Вимоги доволі класичні: вміння спілкуватися та закривати угоди. Робочий день - з 8:00 до 17:00, п’ятиденка. Знову ж таки, офіційне оформлення і всі соцгарантії у комплекті.

Отже, робота в Одесі у квітні 2025 року є. Найбільш затребувані професії обіцяють гідну оплату та нормальні умови, тож варто пробувати.

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