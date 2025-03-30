Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 31 березня по 6 квітня обіцяє перемінну хмарність та невеликі дощі, але хороші новини теж є.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 31 березня обіцяє похмурі умови з можливими опадами, повідомляє Politeka.

Нічний дощ 31 березня завершиться до ранку, а вдень і ввечері знову прогнозується дрібний. Вдень температура коливатиметься від +9°C вночі до +13°C вдень.

У вівторок, 1 квітня, також хмарно, з можливими дощами вранці, але вже до середини дня опади припиняться. Вдень температурні показники досягнуть +14°C, а вночі - +9°C.

У середу ясна погода зміниться на хмарну, проте дощу не буде. Вдень температура підніметься до +16°C, а вночі збережеться на рівні +9°C.

У четвер хмарний ранок поступово проясниться, але вдень і ввечері знову очікується хмарність. Температурні показники в денний час становитимуть +15°C.

У п'ятницю, також буде похмуро, проте сухо. Вдень температура не підніметься вище +17°C, а в нічний час залишиться на рівні +9°C.

Субота обіцяє показники +15°C, а в нічний час +10°C.

Останній день тижня, неділя, обіцяє ясний вечір після хмарного ранку. Вдень стовпчики термометрів досягнуть +15°C.

Згідно з народними прикметами, якщо на початку квітня багато лебедів прилетить до Харкова, весна буде теплою, а якщо весна розпочнеться з гроз, то це буде сигналом до раннього цвітіння мати-й-мачухи. Також можна очікувати на гарну весну, якщо перелітні птахи летять дружними зграями.

Тож, прогноз погоди в Харкові на тиждень з 31 березня по 6 квітня обіцяє бути змішаним,. Будуть періоди хмарності та дощів, проте теплі дні також не забаряться.

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