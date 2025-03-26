Безкоштовне житло для переселенців у Харкові доступне через благодійні організації та місцеву владу.

Безкоштовне житло для переселенців у Харкові продовжує залишатися елементом підтримки тих, хто мав залишити свої домівки через військову агресію росії, повідомляє Politeka.

Місцева влада, разом з благодійними організаціями, активно працює над тим, щоб забезпечити тимчасове житло постраждалих громадян.

Однією з таких організацій є фонд "Захист". Вони пропонують безкоштовні місця для проживання, зокрема в гуртожитках та інших тимчасових приміщеннях. Залежно від наявності місць, ВПОможуть розраховувати на розміщення без оплати. Для отримання допомоги необхідно звернутися за телефоном: +38 (057) 750-14-17.

Іншою можливістю є Центр соціальної підтримки на вулиці Сумській, 72, де також надається тимчасовий дім та гуманітарна допомога. Для звернення за допомогою необхідно телефонувати на гарячу лінію: +38 (057) 702-42-42 або звертатися за допомогою офіційних онлайн-ресурсів міської ради.

Безкоштовне житло для переселенців у Харкові — це не лише місце для ночівлі, але й прихисток, у якому можна отримати підтримку у випадку складних часів. Влада міста продовжує працювати над розширеннями для можливого тимчасового розміщення біженців, щоб забезпечити їм належні умови для адаптації в нових умовах сучасності.

Джерело: olx.ua

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025 року: коли та на скільки збільшать виплати для українців.