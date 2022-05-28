В деокупованих частинах Харківщини проводять ексгумацію. У селі Коропи вилучили тіло 32-річного чоловіка.
Як передає канал 24, він загинув через артобстріл Росії 21 квітня. Однак тільки зараз тіло змогли відправити на судово-медичну експертизу.
Чоловік стояв в черзі за гуманітарною допомогою. Тоді і сталася трагедія. З загиблим мали змогу попрощатися родичі. Вони виїхали після того, як поховали свою рідну людину.
Про онука розповіла його бабуся Катерина Данильченко. Він трохи не дожив до її 85-річчя.
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"Приїхала гуманітарна допомога. Він пішов з братом. Впав одразу, брат до нього – а він вже вбитий. Така дірка наскрізь у спину",– розповіла бабуся.
Вона пояснила, поховати онука не було можливості через постійні обстріли: "Бомбардування було жахливе".
У вбитого російськими військовими чоловіка залишилося двоє дочок – 5 і 9 років. Поки населений пункт був під окупацією – родина ховалася в погребах і виїхала тільки тоді, коли сталася трагедія. Повернулися в рідне село приблизно 10 днів тому.
Нагадаємо, ЗСУ добряче пошарпали окупантів на Харківському напрямку: цілі підрозділи відмовляються йти в наступ.
Повідомлялося, що відомий харків'янин допомагав окупантам розстрілювати ЗСУ.
Крім того, захисники Харківщини показали, як мстять окупантам: "Вони зазіхають на наше літо".