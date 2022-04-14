Снаряди потрапляють на газони і атракціони, завдаючи величезні руйнування.

З початку війни Харків перебуває під постійними обстрілами російської армії, яка знищує житлові будинки, школи, лікарні і навіть парки. В мережі з'явилося відео обстрілу парку Горького в Харкові.

На кадрах видно, як снаряди потрапляють на газони і атракціони, завдаючи величезні руйнування. Найбільш масований обстріл був 2 квітня, коли постраждав один із співробітників комунального підприємства.

Чоловіка з пораненнями госпіталізували, а рятувальники взялися ліквідувати наслідки обстрілів.

У парку повністю зруйнована сцена, пошкоджено чимало скульптур на території, а також ряд атракціонів.

Варто відзначити, що всю ніч на 14 квітня ворог накривав Харків вогнем. Інформація про постраждалих на даний момент уточнюється.

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