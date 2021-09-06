У Харкові протестують працівники авіазаводу

Харків'яни вимагають виплати боргів із зарплати, передає "Суспільне".

Працівників виводять на роботу один-два рази на тиждень і виплачують зарплату, яка в середньому сягає трьох тисяч гривень.

"Біля авіазаводу якась движуха. Кажуть через невиплату зарплат. Чекали представника з ОДА, ніхто не прийшов. Збираються самі піти туди і запитати за гроші", - повідомляють місцеві телеграм-канали.

До слова, середня заробітна плата одного штатного працівника в Україні становила 10 364 гривні, що в 1,7 разів вище рівня мінімальної зарплати, передає "Слобідський край".

Розмір середньої зарплати збільшився майже на 13 %.

Найбільш оплачуваною залишається сфера інформації та комунікації, середня зарплата там склала 26 623 гривні. У фінансовій та страховій діяльності-17 270 гривень.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався у сфері організації харчування - 6 345 гривень.

Нагадаємо, що більше половини українців виявилися жебраками, грошей не вистачає навіть на їжу.

Як повідомляла Politeka, в Україні хочуть збільшити виплати, хто зможе претендувати на нові гроші.

Також Politeka писала, що зарплата українців зросте наступного року.