Скульптуру із зображенням щура встановили у Харкові
Так, перший в Україні пам'ятник лабораторному щуру з'явився у дворі медико-біологічного корпусу Національного фармацевтичного університету на вулиці Куликівській.
Пам'ятник відкрили до 100-річчя створення вишу. 3,5-метровий щур з бронзи і граніту виготовив скульптор Сейфаддін Гурбанов.
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"Як на мене, то оригінальна ідея", " Круто! Щур з таблеткою! Може таблетку потрібно гладити і бажання загадувати", " хіба щури їдять таблетки ? Їх швидше колять шприцами", "Пам'ятник тим людям хто сміття кидає скрізь, повз урни", - пишуть українці в мережі.
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З 1 вересня школярі будуть менше вживати солі, цукру, при цьому збільшені норми фруктів і овочів, молочних продуктів.
Основні зміни - з норм харчування прибрали кондитерські вироби, консерви (м'ясні, рибні та овочеві); обмежено споживання соків; зменшено споживання хліба та картоплі.
Також збільшили споживання молока і кисломолочних продуктів, круп, бобових.
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