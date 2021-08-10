До 30-річчя незалежності України в Харкові вирішили спорудити найвищий флагшток в країні і Європі
Відомо, що монтаж Харківського флагштока вже добігає кінця, передає "Перша столиця".
Він встановлений в парковій зоні вздовж Сергіївської площі.
Висота флагштока становитиме 101 метр – це рекордна висота в Україні.
Крім того, він ще може стати найвищим в Європі.
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Сьогодні лідер по висоті флагштока г. Хаміна (Фінляндія), його висота становить 100 метрів.
До слова , в Києві минулого літа опустили найбільший прапор України через те, що він порвався.
"У столиці порвався найбільший прапор в Україні. Як заявили комунальники, прапор почав рватися. Чи то від вітру, чи то від якості матеріалу-незрозуміло.
Зі слів мера Києва, прапор був встановлений "силами меценатів" і обійшовся в 47 мільйонів гривень. P. S. мабуть, для надійності потрібно було більше, більше мільйонів!",- розповів Андрій Квітковський на своїй сторінці у Фейсбуці.
Нагадаємо, 19-річний вандал поглумився над українським прапором: навмисне розірвав і потоптався
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