До 30-річчя незалежності України в Харкові вирішили спорудити найвищий флагшток в країні і Європі

Відомо, що монтаж Харківського флагштока вже добігає кінця, передає "Перша столиця".

Він встановлений в парковій зоні вздовж Сергіївської площі.

Висота флагштока становитиме 101 метр – це рекордна висота в Україні.

Крім того, він ще може стати найвищим в Європі.

Сьогодні лідер по висоті флагштока г. Хаміна (Фінляндія), його висота становить 100 метрів.





До слова , в Києві минулого літа опустили найбільший прапор України через те, що він порвався.

Про це стало відомо з повідомлення жителів Києва в соцмережах.

"У столиці порвався найбільший прапор в Україні. Як заявили комунальники, прапор почав рватися. Чи то від вітру, чи то від якості матеріалу-незрозуміло.

Зі слів мера Києва, прапор був встановлений "силами меценатів" і обійшовся в 47 мільйонів гривень. P. S. мабуть, для надійності потрібно було більше, більше мільйонів!",- розповів Андрій Квітковський на своїй сторінці у Фейсбуці.

Нагадаємо, 19-річний вандал поглумився над українським прапором: навмисне розірвав і потоптався

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