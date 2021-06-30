У Харкові сталася стрілянина

На сайті поліції Харківської області повідомили, що потерпілого доставили в лікарню з пораненням шиї.

На вулиці Джерельній, що на Салтівці, невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка зі зброї.

Потерпілий у цей момент знаходився біля свого автомобіля.

У Харкові ввели спецоперацію "Сирена".

На місці працює слідча група, зараз проводиться огляд місця НП. Про стан потерпілого на даний момент інформації немає.

Нагадаємо, у Харкові сталася перестрілка між двома водіями

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.

Попередньо було встановлено, що між двома чоловіками стався конфлікт через неправильне паркування.

"Під час з'ясування стосунків правопорушник здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника», — йдеться в повідомленні поліції.

Потерпілого з пораненням стопи доставлений в лікарню.

До слова, що стрілянина прогриміла в Одеській школі, перші деталі.

А ще Politeka писала, що хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.