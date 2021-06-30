У Харкові сталася стрілянина
На сайті поліції Харківської області повідомили, що потерпілого доставили в лікарню з пораненням шиї.
На вулиці Джерельній, що на Салтівці, невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка зі зброї.
Потерпілий у цей момент знаходився біля свого автомобіля.
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На місці працює слідча група, зараз проводиться огляд місця НП. Про стан потерпілого на даний момент інформації немає.
Нагадаємо, у Харкові сталася перестрілка між двома водіями
Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.
Попередньо було встановлено, що між двома чоловіками стався конфлікт через неправильне паркування.
"Під час з'ясування стосунків правопорушник здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника», — йдеться в повідомленні поліції.
Потерпілого з пораненням стопи доставлений в лікарню.
До слова, що стрілянина прогриміла в Одеській школі, перші деталі.
А ще Politeka писала, що хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.
Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.