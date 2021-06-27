Покійному Геннадію Кернесу сьогодні могло б виповнитися 62 роки
На кладовищі поминати Кернеса зібралися сім'я і родичі колишнього мера, друзі і жителі Харкова.
Вони поклали квіти до могили Геннадія Кернеса.
"Царство Небесне! Хороша була людина", " Царство Небесне, Адольфовичу!
Без нього в місті нудно", " Пам'ятаємо. Любимо", - пишуть харків'яни в мережі.
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Нагадаємо, що покійний мер Харкова любив використовувати у своїй промові гострі висловлювання.
У день народження Кернеса Politeka.net вирішила згадати найвідоміші цитати мера.
Найчастіше він невтішно висловлювався у бік депутатів міськради Харкова:
"Послухай ти, негідник, ти не вмієш розмовляти з людьми, ти розумієш це чи ні? Виведи свою групу людей звідси! І вистачить тут взагалі нам вказувати, хто ти є такий? Ти кнопка, бл***!"
"Я зламаю вам дві руки і дві ноги!"
"Встань! Дивись, сучий пес! Якщо ти-уважно слухай те, що я тобі кажу, – ще раз поставишся до своїх обов'язків, ще раз я дізнаюся про те, що ти особисто як директор не проконтролював ті обіцянки і зобов'язання, які взяв на себе, я тебе помножу на нуль, тобі ясно чи ні?"
А Відео з Михайлом Добкіним стало легендарним. Українці часто використовують у розмовах" перли " Кернеса.
"Ти можеш сказати це з виразом, в одному тоні, тільки з мімікою твого обличчя?.. Ну це просто пісна х * * ня якась…"
"Давайте будемо зніматися! Нехай там всі мовчать, нах**..! Давай по новій, Міша. Всі х..ня".
До слова, вдова Геннадія Кернеса похвалилася поповненням в сім'ї, фото: "народила двох...".
Як повідомляла Politeka, дружина Кернеса пообіцяла виконати останнє прохання чоловіка: "як ти і просив, я буду...".
Також Politeka писала, що дружина Кернеса звернулася до критиків мера, фото: "тільки шакали можуть штовхати мертвого лева"