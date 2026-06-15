Подорожчання продуктів у Харкові найбільш помітне саме в категорії консервованих товарів, де зміни відбулися різко та в короткий проміжок часу.

Подорожчання продуктів у Харкові фіксують на ринку базових харчів, де за останній період змінилися ціни на хліб, консервовані оливки та кабачкову ікру, повідомляє Politeka.

Згідно з актуальними даними торгових майданчиків, житній хліб Riga «Бородинівський» вагою 300 г у середньому коштує 54,83 грн. У різних мережах вартість коливається: в Auchan і Metro — 53,50 грн, у Megamarket — 57,50 грн. Для порівняння, у травні середній рівень становив 53,99 грн, а нинішні показники відображають поступове зростання на 1,10 грн за місяць.

На ринку консервів помітно різкіший стрибок. Оливки «Іберіка» зелені без кісточки (170 г) тепер продаються в середньому по 99,40 грн. Ще місяць тому їхня середня вартість була на рівні 59,80 грн. Динаміка показує суттєве здорожчання майже на 53 грн, причому основний перегляд цін відбувся наприкінці травня та закріпився на новому рівні в червні.

Схожа ситуація спостерігається і з овочевими консервами. Ікра з кабачків (440 г) у середньому коштує 104 грн у мережі Novus. У травні цей продукт оцінювали приблизно в 81,16 грн, а в середині місяця — ще нижче, близько 60–65 грн. Загальне подорожчання за місяць становить понад 44 грн.

Подорожчання продуктів у Харкові найбільш помітне саме в категорії консервованих товарів, де зміни відбулися різко та в короткий проміжок часу.

Аналітичні дані свідчать, що хлібна група демонструє відносно стабільну динаміку, тоді як консерви реагують на зміну постачання та сезонні корекції значно швидше. Подальша цінова поведінка залежатиме від логістики та закупівельної вартості сировини.

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