Фахівці обленерго оголосили нові графіки відключення світла на понеділок, 15 червня 2026 року, для деяких населених пунктів Харківської області.

Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Харківській області на понеділок, 15 червня 2026 року, які застосовуватимуть у звʼязку з плановими профілактичними та ремонтними роботами в електромережах, пише Politeka.

За даними обленерго, в межах Люботинської міської територіальної громади Харківської області графіки відключення світла 15 червня застосовуватимуть приблизно з 9:00 до 17:00. У місті Люботин без електроенергії тимчасово залишиться частина будинків по вулицях Військова, Захисників України, Весела, Максима Гайдаша, провулках Веселий, Косіора.

Також планові знеструмлення в понеділок торкнуться міста Мерефа. Як повідомляють на офіційному сайті Мерефʼянської територіальної громади, там обмеження електропостачання діятимуть із 9 до 17 години в районах "Гора" та "Спиртзавод".

Крім того, як повідомляє Politeka, графіки відключення світла 15 червня 2026 року також застосовуватимуть у межах Зачепилівської селищної територіальної громади в Харківській області. З 8:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці таких населених пунктів:

Нагірне (частково вул. Квітнева);

Зачепилівка (вул. Полтавська, Садова, Хліборобська, Дніпровська, Гостинна, Максима Некрасова, Паркова, Слобожанська, пров. Виноградний, Словʼянський, Травʼяний);

Скалонівка (Вишнева, Нова, Річкова).

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