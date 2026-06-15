Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області можна підібрати без складних процедур, обираючи між міськими та сільськими варіантами.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне через онлайн-платформу «Допомагай», яка об’єднує приватні оголошення про тимчасове поселення у місті та селах регіону, передає Politeka.

Сервіс дозволяє переселенцям швидко знаходити варіанти проживання в квартирах або приватних будинках, які пропонують місцеві жителі на безоплатній основі. Формати різняться — від окремих кімнат до спільного побуту з власниками.

В Одесі на вулиці Жуковського доступна кімната у двокімнатній квартирі. Разом із заявницею проживає жінка 68 років, яка шукає співмешканку для спокійного спільного побуту. Доглядові обов’язки не передбачені, деталі узгоджуються напряму.

Ще один варіант розміщення розташований на вулиці Онезькій. Це однокімнатна квартира на другому поверсі двоповерхової будівлі. Помешкання має площу кімнати 16 квадратних метрів, кухню 5 квадратів, душ, туалет і балкон, а також опалення на твердому паливі або електриці.

У Калантаївці Роздільнянського району пропонується будинок для різних категорій мешканців — пар, літніх людей, жінок або чоловіків, навіть із домашніми тваринами. Газова мережа відсутня, тому опалення здійснюється пічним способом.

Окремо в Одесі на вулиці Святослава Караванського доступна двокімнатна квартира для спільного проживання з господинею, що передбачає формат співжиття з базовими побутовими умовами.

У межах сервісу «Допомагай» безкоштовне житло для ВПО в Одеській області можна підібрати без складних процедур, обираючи між міськими та сільськими варіантами залежно від потреб і складу родини.

Переселенцям радять напряму контактувати з власниками через платформу, щоб уточнити умови поселення та наявність вільних місць у кожному конкретному випадку.

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