Из-за отключения света на неделю 19-25 мая в Полтавской области жителям следует заранее подготовиться к временным неудобствам.

Отключение света в неделю 19-25 мая в Полтавской области запланировано в связи с проведением плановых ремонтных и обслуживающих работ на электросетях, сообщает Politeka.

Как передает Скороходовская община , АО «Полтаваоблэнерго» применит временные отключения электроснабжения 20 мая 2025 года в нескольких населенных пунктах.

Согласно информации оператора системы распределения, работы будут проводиться с 08:00 до 20:00 (в зависимости от локации), в связи с чем энергоснабжение может быть прекращено в следующих селах и поселках:

Белецковка, Бурты, Малаевка, Подгорное, Майбородовка, Шевченко, Вакулиха, Лесное, Тишенковка, Красное, Чутово, Скороходово, Андрюши, Винники, Кащевка, Миргородщина, Новая Украина, Рыбалки, Петровка.

Наиболее масштабные работы запланированы в селах Белецковка, Бурты и Маламовка, где обесточивания будут продолжаться с 08:00 до 19:00, а также в поселках Шевченко и Вакулиха – с 08:00 до 18:00. В частности, это связано с капитальным ремонтом, техническим обслуживанием и устранением дефектов на оборудовании.

АО «Полтаваоблэнерго» призывает жителей отнестись к пониманию временных неудобств и заранее подготовиться.

Актуальную информацию о перечне улиц и времени отключения света на неделю 19-25 мая в Полтавской области можно узнать на официальном сайте компании или в органах местного самоуправления.

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