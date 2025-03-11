Для повышения стабильности работы энергосистемы в Харьковской области на 12 марта 2025 года запланированы графики отключения света.

В среду, 12 марта 2025 года, в Харьковской области будут проводиться ремонтно-профилактические работы, из-за которых придется ввести графики отключения света, пишет Политека.

По данным Укрэнерго, показатели потребления электроэнергии в Украине растут. Одна из причин – повышение облачности в некоторых регионах, в частности и на Харьковщине, ухудшающее работу бытовых солнечных электростанций.

Кроме того, в "Укрэнерго" напомнили, что после массированных ракетно-дроновых атак со стороны рф наши энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на поврежденных энергообъектах, пишет Политека. Энергетики призывают использовать мощные электроприборы в период активной работы солнечных электростанций – с 10 до 18 часов.

Что касается Харьковской области, то они запланированы в рамках Люботинской городской территориальной общины. Без электроэнергии с 9:00 до 16:09:59 будут жители таких населенных пунктов:

городе Люботин (хутор Медвежий);

селе Мищенки по улицам Ольшанская, Весенняя, Вишневая, Космическая, Летняя, Мичурина, Мирная, Протоновстка, Степная, Широкая, на переулке Весенний;

селе Нестеренко (Елены Пчелки, Дарвина, Набережная, Ленина, Полтавский шлях);

с. Смородское (сад.тов.Смородское-1);

поселке Манченко (ул. Культуры, Руслана Шимона, Ивана Богуна, Дачная, Железнодорожная, Уютная, Коцюбинского, Леси Украинки, переулки Казацкий и Веселый);

поселке Майское по улице Фабричной;

с. Ударное на переулке Ударный.

В самом Харькове пока не планируется введение графиков отключения света на 12 марта.

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