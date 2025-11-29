Дефіцит продуктів у Одеській області та підвищує ризик подорожчання.

Дефіцит продуктів у Одеській області вже стає відчутним на ринку капусти, повідомляють експерти, повідомляє Politeka.

Проблеми пов’язані зі зниженням врожайності через несприятливі погодні умови та обмежену інфраструктуру для зберігання овочів.

Аграрний спеціаліст Микола Соботович зазначає, що значна частина нинішнього врожаю не відповідає стандартам тривалого зберігання. Це обмежує обсяг продукції, яка може залишатися свіжою до весни, створюючи дефіцит продуктів у Одеській області та підвищуючи ризик подорожчання.

Фермери намагалися компенсувати нестачу, розширюючи посіви після високих цін минулого року, але проблеми із зберіганням зменшили ефект від цих заходів. Аналітики прогнозують, що через це ціни на капусту можуть продовжувати рости в зимовий та весняний періоди.

Ринок капусти має циклічний характер: високі розцінки стимулюють розширення виробництва, що наступного сезону знижує ціну. У періоди низьких доходів фермери скорочують площі посівів, і ринок знову переживає дефіцит.

Фахівці наголошують, що стабільність ринку можлива лише за умови модернізації технологій вирощування та розвитку овочесховищ. Місцевим жителям радять планувати покупки заздалегідь та слідкувати за динамікою цін, щоб уникнути проблем із придбанням капусти у пікові періоди.

Крім того, в Одеській області також дорожчають продукти.

У магазинах залишається широкий асортимент молока, йогуртів, сметани, сиру та безлактозних виробів. Вартість змінюється залежно від виробника та упаковки, тому покупці обирають товари з урахуванням бюджету та смакових уподобань.

Джерело: EastFruit.

