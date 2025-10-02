Внаслідок цього дефіцит продуктів у Кіровоградській області залишається актуальною проблемою для ринку та впливає на вартість популярного фрукту.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області наразі особливо відчувається на один із найпопулярніших фруктів серед українців, повідомляє Politeka.

Експерт Тарас Баштанник зазначив, що протягом сезону ціни на плоди щомісяця зростали приблизно на 5–7%, а на початку літа досягали 60–80 гривень за кілограм. Основними факторами стали виснаження запасів, дефіцит продуктів у Кіровоградській області, погіршення якості яблук та нестача сучасних сховищ для тривалого зберігання. У результаті країна навіть змушена була імпортувати фрукти, що нетипово для звичного експортера.

З серпня вартість трохи стабілізувалася і нині коливається в межах 30–50 гривень за кілограм. Аналітики прогнозують помірне підвищення ціни на 3–5% щомісяця найближчим часом. Україна продовжує залишатися експортером яблук, хоча у періоди дефіциту продуктів у Кіровоградській області та інших регіонах імпорт може збільшуватися.

Внутрішній ринок багато в чому орієнтується на експортні ціни та ціни на яблучний концентрат. Якщо ціна всередині країни падає, виробники надають перевагу переробці або відправляють продукцію на зовнішні ринки, щоб уникнути збитків. Різниця у вартості масових сортів сягає 5–10%, а ціноутворення залежить від калібру, забарвлення, смаку та якості плодів. Споживачі зазвичай обирають популярні сорти, тоді як фермери при висадці нових варіантів враховують місцеві умови та ризики.

Погодні фактори також впливають на ціни: колір яблук формується під дією температурних коливань улітку та восени. Останні два сезони відзначилися неврожаями, що призвело до втрат і дефіциту приблизно 30–40% у цьому році та близько 50% минулого. Внаслідок цього дефіцит продуктів у Кіровоградській області залишається актуальною проблемою для ринку та впливає на вартість популярного фрукту.

Джерело: agroweek.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів в Вінницькій області: проблеми з врожаєм сильно вплинули на жителів.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду у Вінниці: що відомо про нові правила.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: кого торкнулися рекордно великі ціни.