Дефіцит продуктів у Хмельницькій області залишається серйозним викликом і змушує людей адаптуватися до нових ринкових умов.

Дефіцит продуктів у Хмельницькій області у 2025 році помітно позначився на жителях регіону, створюючи труднощі у забезпеченні базових товарів, повідомляє Politeka.

Особливо відчутно подорожчали молочні продукти. Літр молока зараз коштує приблизно 39–45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла навіть за акційною ціною починається від 73,70 грн. Як зазначає фахівець «Інфагро» Максим Фастєєв, попри збільшення поставок сировини, постійний попит на жир і протеїн утримує відпускні ціни на високому рівні.

Скорочення європейських замовлень на українське масло теж вплинуло на ринок. Хоча первинна квота діяла до кінця липня, поставки продовжувалися ще кілька тижнів. Зниження експорту підвищило внутрішню пропозицію, що частково стабілізує ситуацію. Проте виробники змушені адаптувати реалізаційні стратегії через збереження напруженості на ринку.

Сезонне падіння надоїв і накопичення запасів додатково вплинуло на ціни. У серпні середня вартість молока становила близько 41,5 грн за літр, тоді як масло подорожчало з 78 грн за 200 г до 102 грн. Продукція органічних та фермерських господарств традиційно коштує на 10–20% дорожче.

За словами економіста Олега Пендзiна, причиною високих цін є скорочення господарств, зменшення поголів’я корів та зростання витрат на корми й енергоресурси. Він підкреслює: «Менше корів означає менше молока, тому висока ціна протримається до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливе нове підвищення на 5–7%».

Об’єднання фермерів може дещо знизити тиск на ринок, але це тимчасове рішення. Споживачам радять заздалегідь планувати покупки та стежити за акційними пропозиціями. Дефіцит продуктів у Хмельницькій області залишається серйозним викликом і змушує людей адаптуватися до нових ринкових умов.

