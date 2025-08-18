Компанія-перевізник "Укрзалізниця" вводить новий графік руху поїздів з Києва через збільшений попит на подорожі у осінній період, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці в Телеграм-каналі.
З метою збільшення кількості місць для пасажирів та створення додаткових можливостей для зручних подорожей, Укрзалізниця призначає курсування поїзда №222/221. Додатковий рейс виконуватиметься у період з 3 по 29 вересня включно, по непарних числах.
Новий графік руху поїздів з Києва виглядає наступним чином:
- Відправлення зі столиці о 07:57. Прибуття до Полтави заплановане на 12:39.
- Зворотний рейс із Полтави відбуватиметься о 14:59 з прибуттям до столиці о 20:10.
Звертаємо увагу пасажирів на те, що у Полтаві експрес прибуватиме та вирушатиме з Київського вокзалу. Це важливий нюанс, на який слід зважати при плануванні подорожі.
Маршрут та зупинки
На шляху прямування поїзд здійснюватиме зупинки у таких населених пунктах: Гребінка, Лубни, Миргород. Це дозволить більшій кількості подорожувальників скористатися новим маршрутом для поїздок у справах чи з метою відпочинку.
Рухомий склад та умови подорожі
До складу поїзда включено як купейні, так і плацкартні вагони. Вони спеціально адаптовані під денний формат поїздки: сидіння облаштовані відповідно до класу вагона, що забезпечує зручність і комфорт упродовж кількагодинної подорожі.
Придбання квитків
Квитки на експрес №222/221 Київ – Полтава вже доступні для бронювання та продажу. Пасажири можуть придбати їх як онлайн через офіційні електронні сервіси, так і у касах вокзалів.
