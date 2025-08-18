Новий графік руху поїздів з Києва вводиться для пасажирів, що часто подорожують.

Компанія-перевізник "Укрзалізниця" вводить новий графік руху поїздів з Києва через збільшений попит на подорожі у осінній період, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці в Телеграм-каналі.

З метою збільшення кількості місць для пасажирів та створення додаткових можливостей для зручних подорожей, Укрзалізниця призначає курсування поїзда №222/221. Додатковий рейс виконуватиметься у період з 3 по 29 вересня включно, по непарних числах.

Новий графік руху поїздів з Києва виглядає наступним чином:

Відправлення зі столиці о 07:57. Прибуття до Полтави заплановане на 12:39.

Зворотний рейс із Полтави відбуватиметься о 14:59 з прибуттям до столиці о 20:10.

Звертаємо увагу пасажирів на те, що у Полтаві експрес прибуватиме та вирушатиме з Київського вокзалу. Це важливий нюанс, на який слід зважати при плануванні подорожі.

Маршрут та зупинки

На шляху прямування поїзд здійснюватиме зупинки у таких населених пунктах: Гребінка, Лубни, Миргород. Це дозволить більшій кількості подорожувальників скористатися новим маршрутом для поїздок у справах чи з метою відпочинку.

Рухомий склад та умови подорожі

До складу поїзда включено як купейні, так і плацкартні вагони. Вони спеціально адаптовані під денний формат поїздки: сидіння облаштовані відповідно до класу вагона, що забезпечує зручність і комфорт упродовж кількагодинної подорожі.

Придбання квитків

Квитки на експрес №222/221 Київ – Полтава вже доступні для бронювання та продажу. Пасажири можуть придбати їх як онлайн через офіційні електронні сервіси, так і у касах вокзалів.

