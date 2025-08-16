Місцевим жителям показали графік відключення газу у Волинській області з 18 до 20 серпня, тож розповідаємо про це детальніше.

Графік відключення газу у Волинській області з 18 до 20 серпня введений у зв’язку з ремонтними та профілактичними роботами, повідомляє Politeka.

Як інформує місцева філія «Газмережі», графік відключення газу у Волинській області з 18 до 20 серпня означає припинення подачі блакитного палива для низки сіл та міст.

Графік відключення газу у Волинській області з 18 до 20 серпня діятиме не всі ці дні і здебільшого йдеться про незручності на один день. Однак є села, в яких місцевим доведеться чекати блакитного палива кілька днів.

В Обенижі Ковельського району постачання припинять з 18.08 з 10:00 до 17:00 22.08. Під обмеження потрапляють вулиці Григорія Кочури, Дудіка, Крисюка, Нова та Тишика. У Соснині Володимирського району аналогічна ситуація - з 18.08 з 08:00 до 17:00 22.08.

Відновлення відбуватиметься після завершення робіт за умов доступу до обладнання. Жителів просять подбати про безпеку у своїх оселях і перекрити крани перед газовими приладами.

19.08 заплановані обмеження у селі Піддубці з 10:00 до 17:00 22.08. Блакитного палива не буде на вулицях Вернигора, Зелена, Київська, Козацька, Миру, Молодіжна, Нова, Новокотівська, Перемоги, Степова, Шкільна та Шолбіна. Те саме стосується і Видраниці, лиш там роботи почнуться о 08:00.

20.08 тимчасове припинення газопостачання зачепить Нововолинськ з 08:00 до 17:00. Блакитного палива не буде на Залізничній, Тупиковій, Іваничівській, Романа Шухевича та прилеглих провулках.

Також обмеження торкнуться окремих юридичних осіб, зокрема ФОП Мельничук В.П., Сокальська 1Б, ФОП Вельгус О.В., Генерала Р. Шухевича 57, ТзОВ Злато Олія, Нововолинська 60А, ТОВ Імперія жирів, Нововолинська 60 та КП Нововолинськтеплокомуненерго, Святого Володимира 3.

У Зимному 19.08 з 08:00 до 17:00 також будуть незручності для місцевих. Це стосується Тихої, Петрової, Миру №59, Монастирської №41 та ряду будинків на Молодіжній від №21 до №41. У тіж самі години, але наступного дня, припинення газопостачання охопить Морозовичі Поромівської громади.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.