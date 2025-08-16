Местным жителям показали график отключения газа в Волынской области с 18 по 20 августа, поэтому рассказываем об этом подробнее.

График отключения газа в Волынской области с 18 по 20 августа введен в связи с ремонтными и профилактическими работами, сообщает Politeka.

Как информирует местный филиал «Газсети», график отключения газа в Волынской области с 18 по 20 августа означает прекращение подачи голубого топлива для ряда сел и городов.

График отключения газа в Волынской области с 18 по 20 августа будет действовать не все эти дни и в основном идет речь о неудобствах на один день. Однако есть села, где местным придется ждать голубого топлива несколько дней.

В Обениже Ковельского района поставки прекратят с 18.08 с 10:00 до 17:00 22.08 . Под ограничения попадают улицы Григория Кочуры, Дудика, Крысюка, Нова и Тишика. В Соснине Владимирского района аналогичная ситуация – с 18.08 с 08:00 до 17:00 22.08 .

Восстановление будет происходить после завершения работ при условии доступа к оборудованию. Жителей просят позаботиться о безопасности в своих домах и перекрыть краны перед газовыми приборами.

19.08 запланированы ограничения в селе Поддубцы с 10:00 до 17:00 22.08 . Голубого топлива не будет на улицах Вернигора, Зеленая, Киевская, Казацкая, Мира, Молодежная, Новая, Новокотовская, Победы, Степная, Школьная и Шолбина. То же касается и Выдраницы, только там работы начнутся в 08:00 .

20.08 временное прекращение газоснабжения заденет Нововолынск с 08:00 до 17:00 . Голубого топлива не будет на Железнодорожной, Тупиковой, Иванычевской, Романе Шухевиче и близлежащих переулках.

Также ограничения коснутся отдельных юридических лиц, в частности ФЛП Мельничук В.П., Сокальская 1Б, ФЛП Вельгус А.В., Генерала Р. Шухевича 57, ООО Злато Масло, Нововолынская 60А, ООО Империя жиров, Нововолынская 60 и КП Нововолынсктеплокому.

В Зимном 19.08 с 08:00 до 17:00 тоже будут неудобства для местных. Это касается Тихой, Петровой, Мира №59, Монастырской №41 и ряда домов на Молодежной от №21 до №41. В те же часы, но на следующий день, прекращение газоснабжения охватит Морозовичи Поромовской общины.

